В связи с переходом на обязательное медстрахование в Азербайджан приедут немецкие специалисты

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В связи с переходом на обязательное медицинское страхование в 2017-2018 гг. в Азербайджан приедут немецкие специалисты.

Как сообщает Report, об этом на встрече с послом Германии в Азербайджане Михаилом Кинтсграбом заявил министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

На встрече были обсуждены нынешние отношения и будущие перспективы в сфере здравоохранения и медицины между двумя странами.

Посол М.Кинтсграб рассказал о реформах в системе здравоохранения в Азербайджане и отметил, что в настоящее время ввоз используемых в скорой медицинской помощи машин из Германии является результатом большого доверия и хороших отношений.