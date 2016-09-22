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    В связи с переходом на обязательное медстрахование в Азербайджан приедут немецкие специалисты

    Министр здравоохранения Огтай Ширалиев встретился с послом Германии в Азербайджане Михаилом Кинтсграбом

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В связи с переходом на обязательное медицинское страхование в 2017-2018 гг. в Азербайджан приедут немецкие специалисты.

    Как сообщает Report, об этом на встрече с послом Германии в Азербайджане Михаилом Кинтсграбом заявил министр здравоохранения Огтай Ширалиев. 

    На встрече были обсуждены нынешние отношения и будущие перспективы в сфере здравоохранения и медицины между двумя странами. 

    Посол М.Кинтсграб рассказал о реформах в системе здравоохранения в Азербайджане и отметил, что в настоящее время ввоз используемых в скорой медицинской помощи машин из Германии является результатом большого доверия и хороших отношений. 

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