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​​​​​​​В США от гриппа скончались по меньшей мере 16 тыс. человек

​​​​​​​В США от гриппа скончались по меньшей мере 16 тыс. человек В США в этом сезоне от гриппа скончались по меньшей мере 16 тыс. человек.
Здоровье
18 февраля 2024 г. 05:47
​​​​​​​В США от гриппа скончались по меньшей мере 16 тыс. человек

В США в этом сезоне от гриппа скончались по меньшей мере 16 тыс. человек.

Как передает Report, об этом свидетельствуют последние данные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Активность сезонного гриппа в США остается повышенной по всей стране с увеличением случаев заболевания в некоторых регионах.

По данным CDC, за последнюю неделю, закончившуюся 10 февраля, было зарегистрировано восемь случаев смерти от гриппа среди детей. Таким образом, всего с начала сезона в стране от этого заболевания скончались 82 ребенка.

За последнюю неделю около 11 тыс. человек были госпитализированы с гриппом.

CDC рекомендует всем людям в возрасте 6 месяцев и старше ежегодно делать прививку от гриппа.

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