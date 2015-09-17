​В правоохранительные органы Азербайджана направлено обращение о принятии мер в отношении 16 предприятий

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом месяце в Азербайджане были оштрафованы в административном порядке владельцы 101 предприятия, занимающихся производством продукции, не отвечающей гигиеническим нормам. Об этом Report сообщил заведующий отделом центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев.

Он отметил, что в августе было принято решение о временной приостановке деятельности 21 объекта и отстранения от работы 11 человек: "Кроме того, 16 дел передано в следственные органы. Также в прошлом месяце были взяты образцы 233 продуктов питания для определения органолептических и физико-химических показателей, из них результаты по 4 образцам были отрицательными. Из взятых для бактериологического анализа 202 образцов 1 дал отрицательный результат".

По словам И.Абдуллаева, в домах торжеств на анализ взято 676 образцов, в 14 из которых обнаружили микробиологическое загрязнение.