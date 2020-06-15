В новую больницу модульного типа объявляется набор медперсонала

В больницу модульного типа, которая будет функционировать при Клиническом медицинском центре № 1, объявляется набор медицинского персонала на вакантные должности.

Как сообщает Report, кандидаты могут отправить свои резюме до 1 июля на электронный адрес hr@tabib.gov.az с указанием темы письма "модульная больница".

Информация о заработной плате и другие подробности будут раскрыты в ходе интервью.

В больницу требуются медицинские сестры (братья), врачи-терапевты, пульмонологи, реаниматологи, инфекционисты, эпидемиолог, кардиолог, нефролог и др.

Кроме того, объявлен прием на вакантные места, не относящиеся к медицинскому персоналу - охранники, разнорабочий, электрик, водитель и др.