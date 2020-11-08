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В мире коронавирусом заразились более 50 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 50 млн человек Число случаев COVID-19 в мире преодолело отметку в 50 млн.
Здоровье
8 ноября 2020 г. 03:18
В мире коронавирусом заразились более 50 млн человек

Число случаев COVID-19 в мире преодолело отметку в 50 млн.

Как передает Report, по последним данным, число случаев на планете достигло 50 090 612.

От коронавирусной инфекции вылечился уже 35 483 961 человек. При этом число смертельных исходов возросло до 1 254 733.

В США самое большое количество инфицированных в мире, где выявлено 10 153 052 случая, скончались 243 042 человека.

Второе место по количеству заражений занимает Индия. В этой южноазиатской стране зарегистрировано 8 500 003 случая COVID-19, 126 134 умерли.

В Бразилии коронавирусом заразились 5 636 181 человек, а 162 053 пациента скончались

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Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 50 milyonu ötdü

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