В мире коронавирусом заразились более 50 млн человек

Число случаев COVID-19 в мире преодолело отметку в 50 млн.

Число случаев COVID-19 в мире преодолело отметку в 50 млн.

Как передает Report, по последним данным, число случаев на планете достигло 50 090 612.

От коронавирусной инфекции вылечился уже 35 483 961 человек. При этом число смертельных исходов возросло до 1 254 733.

В США самое большое количество инфицированных в мире, где выявлено 10 153 052 случая, скончались 243 042 человека.

Второе место по количеству заражений занимает Индия. В этой южноазиатской стране зарегистрировано 8 500 003 случая COVID-19, 126 134 умерли.

В Бразилии коронавирусом заразились 5 636 181 человек, а 162 053 пациента скончались