Вспышку смертельного вируса зафиксировали в Индии

Симптомы смертельно опасного вируса Нипах выявили у 11 человек

В Индии симптомы смертельно опасного вируса Нипах обнаружили у 11 человек в штате Керала. Состояние пациентов в настоящее время стабильно.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NDTV, об этом заявила министр здравоохранения штата Вина Джордж.

"В медицинском колледже и больнице Кожикоде в изоляции находятся 38 человек, из которых у 11 проявились симптомы. Образцы восьми человек были отправлены в Национальный институт вирусологии для тестирования", - сказала В.Джордж.

Накануне власти Кералы заявили о смерти 12-летнего мальчика от вируса Нипах. После этого трагического инцидента медики штата начали проверку 251 человека, которые контактировали с ребенком.

Повышенные меры безопасности ввели в районе Кожикоде, где был обнаружен заболевший мальчик, а также в трех соседних районах.

Вирус Нипах распространяется летучими лисицами и мышами. Обычно он передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает этот вирус одним из самых опасных в мире. В настоящее время лекарств и вакцины от него не существует. При этом уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%.