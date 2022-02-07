О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Ходжавенде в ДТП с участием автобуса пострадали 11 граждан Турции

В Ходжавенде в ДТП с участием автобуса пострадали 11 граждан Турции Министерство здравоохранения распространило информацию в связи с пострадавшими в результате аварии служебного автобуса, принадлежащего компании-субподрядчику "Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət", занимающейся строительством дороги Ахмедбейли-Физули-Шуш
Здоровье
7 февраля 2022 г. 11:20
В Ходжавенде в ДТП с участием автобуса пострадали 11 граждан Турции

Министерство здравоохранения распространило информацию в связи с пострадавшими в результате аварии служебного автобуса, принадлежащего компании-субподрядчику "Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət", занимающейся строительством дороги Ахмедбейли-Физули-Шуши.

Как сообщили Report в министерстве, в результате аварии в Бакинский оздоровительный центр размещены 13 пострадавших.

Отмечается, что 11 из них – граждане Турции.

"Двое проходят лечение в реанимационном отделении, их состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных девяти человек оценивается как среднетяжелое. Обследования и лечение продолжаются", - говорится в информации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке 11 Turkish citizens injured in Khojavand crash
Версия на азербайджанском языке Xocavənddə avtobus qəzasında xəsarət alanlardan 11-i Türkiyə vətəndaşıdır

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
Сменены заместители министра здравоохранения Азербайджана  
4 февраля 2022 г. 09:52
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
В Баку создадут еще пять специализированных центров соцобслуживания
4 февраля 2022 г. 11:36
Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона
Эксперт: Лидеры стран Европы принимают победу Азербайджана и реалии региона
5 февраля 2022 г. 17:20
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
2 февраля 2022 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi