В Ходжавенде в ДТП с участием автобуса пострадали 11 граждан Турции

Министерство здравоохранения распространило информацию в связи с пострадавшими в результате аварии служебного автобуса, принадлежащего компании-субподрядчику "Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət", занимающейся строительством дороги Ахмедбейли-Физули-Шуш

Министерство здравоохранения распространило информацию в связи с пострадавшими в результате аварии служебного автобуса, принадлежащего компании-субподрядчику "Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət", занимающейся строительством дороги Ахмедбейли-Физули-Шуши.

Как сообщили Report в министерстве, в результате аварии в Бакинский оздоровительный центр размещены 13 пострадавших.

Отмечается, что 11 из них – граждане Турции.

"Двое проходят лечение в реанимационном отделении, их состояние оценивается как тяжелое. Состояние остальных девяти человек оценивается как среднетяжелое. Обследования и лечение продолжаются", - говорится в информации.