В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Финляндии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в среду заявлении университетской больницы города Хельсинки.
"С высокой долей вероятности в Финляндии выявлен первый случай заражения оспой обезьян, - отмечается в нем. - Окончательный диагноз будет поставлен пациенту до конца недели, когда завершится секвенирование генома из взятого биологического материала".
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с 7 мая зарегистрирован 131 подтвержденный случай заражения людей оспой обезьян и 106 предполагаемых случаев заражения в 19 странах мира.