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В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян

В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Финляндии.
Здоровье
25 мая 2022 г. 13:52
В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в среду заявлении университетской больницы города Хельсинки.

"С высокой долей вероятности в Финляндии выявлен первый случай заражения оспой обезьян, - отмечается в нем. - Окончательный диагноз будет поставлен пациенту до конца недели, когда завершится секвенирование генома из взятого биологического материала".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с 7 мая зарегистрирован 131 подтвержденный случай заражения людей оспой обезьян и 106 предполагаемых случаев заражения в 19 странах мира.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiyada meymunçiçəyinə ilk yoluxma qeydə alınıb
Версия на английском языке Finland confirms first case of monkeypox infection

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