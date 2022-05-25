В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Финляндии.

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном в среду заявлении университетской больницы города Хельсинки.

"С высокой долей вероятности в Финляндии выявлен первый случай заражения оспой обезьян, - отмечается в нем. - Окончательный диагноз будет поставлен пациенту до конца недели, когда завершится секвенирование генома из взятого биологического материала".

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с 7 мая зарегистрирован 131 подтвержденный случай заражения людей оспой обезьян и 106 предполагаемых случаев заражения в 19 странах мира.