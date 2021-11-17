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В этом месяце в отделение токсикологии обратились 49 человек, трое скончались

В этом месяце в отделение токсикологии обратились 49 человек, трое скончались С 1 ноября по сегодняшний день в отделение токсикологии Клинического медицинского центра обратились 49 человек.
Здоровье
17 ноября 2021 г. 17:03
В этом месяце в отделение токсикологии обратились 49 человек, трое скончались

С 1 ноября по сегодняшний день в отделение токсикологии Клинического медицинского центра обратились 49 человек.

Как сообщили Report в медцентре, 12 поступивших в центр пациентов отравились продуктами питания, 10 - лекарствами, 10 - уксусной кислотой, 8 - грибами, 8 - угарным газом и один человек - алкоголем.

Трое отравившихся пациентов скончались: "Один из них поступил в медцентр с диагнозом пищевое отравление (отравился маринованными помидорами), другой попал в клинику с алкогольным отравлением, третий пациент отравился уксусной кислотой".

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Версия на азербайджанском языке Bu ay zəhərlənmə ilə bağlı 49 nəfər xəstəxanaya müraciət edib, 3-ü ölüb

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