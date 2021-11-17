В этом месяце в отделение токсикологии обратились 49 человек, трое скончались

С 1 ноября по сегодняшний день в отделение токсикологии Клинического медицинского центра обратились 49 человек.

С 1 ноября по сегодняшний день в отделение токсикологии Клинического медицинского центра обратились 49 человек.

Как сообщили Report в медцентре, 12 поступивших в центр пациентов отравились продуктами питания, 10 - лекарствами, 10 - уксусной кислотой, 8 - грибами, 8 - угарным газом и один человек - алкоголем.

Трое отравившихся пациентов скончались: "Один из них поступил в медцентр с диагнозом пищевое отравление (отравился маринованными помидорами), другой попал в клинику с алкогольным отравлением, третий пациент отравился уксусной кислотой".