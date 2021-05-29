О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Великобритании нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19

В Великобритании нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19 Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса.
Здоровье
29 мая 2021 г. 17:20
В Великобритании нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса.

Как предает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет Daily Mail.

По словам специалистов, китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании.

Далглиш и Соренсен проанализировали эксперименты, которые проводились учеными в Ухане между 2002 и 2019 годами. Они пришли к выводу, что китайские ученые, в том числе и совместно с американскими университетами, якобы разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.

По словам Далглиша и Соренсена, уханьские специалисты пытались сделать вирус природного происхождения более заразным, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Это было необходимо для того, чтобы лучше изучить потенциальное воздействие коронавируса на людей. Они считают, что ученые из Китая взяли "основу" коронавируса у пещерных летучих мышей, а затем как бы "присоединили" к нему новый "шип", превратив его в заразный и смертоносный SARS-Cov-2. Один из характерных признаков, свидетельствующих об этой манипуляции с вирусом — это ряд из четырех аминокислот, которые Далглиш и Соренсен нашли в "шипе" коронавируса.

Норвежский вирусолог уточнил, что все аминокислоты имеют положительный заряд. Это позволяет вирусу плотно цепляться за отрицательно заряженные части человеческих клеток, как магнит.

"Но, как и магниты, положительно заряженные аминокислоты отталкиваются друг от друга, поэтому в вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление", — подытожил Биргер Соренсен.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi