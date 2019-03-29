В Баку собирались привезти более полтонны негодного мяса

Агентство продбезопасности Азербайджана совместно с сотрудниками Главного управления общественной безопасности МВД обнаружили на территории села Леки Агдашского района 534 кг негодного к употреблению мяса. Мясо находилось в автомобиле с государственным номерным знаком "99-HX-408", принадлежащем Керимли Ширину Низами оглу, который собирался везти его на продажу в Баку.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Так, при осмотре автомобиля в багажном отделении были обнаружены три туши животных неизвестного происхождения. Предварительный осмотр выявил отсутствие каких-либо документов относительно принадлежности мяса, также была выявлена непригдность мяса к использованию согласно органолептическим показателям. Поскольку появились подозрения в том, что это мясо умерших животных и может представлять опасность для здоровья человека, были взяты образцы мяса.

Образцы были направлены в соответствующую лабораторию Института продбезопасности. По факту будут приняты законные меры.

АПБА продолжит мероприятия для охраны здоровья населения, обеспечения граждан безопасным продовольствием.