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В Азербайджане еще 49 человек заразились COVID-19, 46 выздоровели

В Азербайджане еще 49 человек заразились COVID-19, 46 выздоровели

В Азербайджане отмечено 49 новых фактов заражения коронавирусом, 46 человек выздоровели и были выписаны.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

От вируса скончался гражданин 1944 г.р., страдавший хроническим заболеванием легких и сердца. Взятые у него анализы на коронавирус оказались положительными. 

До сих пор в Азербайджане выявлено 1 766 случаев заражения COVID-19. 1 267 из заразившихся выздоровели, 23 - скончались, 476 проходят лечение в больницах особого режима. 

Состояние 18 человек из них тяжелое, 26 - средней тяжести, остальных - стабильное. 

За истекший период проведено 137 379 тестов на выявления новых случаев заражения коронавирусом. 

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