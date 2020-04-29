В Азербайджане еще 49 человек заразились COVID-19, 46 выздоровели

В Азербайджане отмечено 49 новых фактов заражения коронавирусом, 46 человек выздоровели и были выписаны.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

От вируса скончался гражданин 1944 г.р., страдавший хроническим заболеванием легких и сердца. Взятые у него анализы на коронавирус оказались положительными.

До сих пор в Азербайджане выявлено 1 766 случаев заражения COVID-19. 1 267 из заразившихся выздоровели, 23 - скончались, 476 проходят лечение в больницах особого режима.

Состояние 18 человек из них тяжелое, 26 - средней тяжести, остальных - стабильное.

За истекший период проведено 137 379 тестов на выявления новых случаев заражения коронавирусом.