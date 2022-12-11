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В Азербайджане за сутки зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом В Азербайджане за сутки зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 45 человек вылечились.
Здоровье
11 декабря 2022 г. 21:15
В Азербайджане за сутки зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за сутки зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 45 человек вылечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки летальных исходов от коронавируса не зафиксировано.

На сегодняшний день в стране выявлено 824 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 511 человек вылечились, число активно больных - 373. Всего скончались 9 986 человек.

За последние сутки проведено 1 475 тестов на выявление новых случаев коронавируса, всего - 7 394 585 тестов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda son sutkada koronavirusa 68 yoluxma halı qeydə alınıb

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