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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 9 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 9 человек За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом, 9 человек выздоровели.
Здоровье
27 мая 2023 г. 16:46
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 9 человек

За последние сутки в Азербайджане зарегистрировано 9 новых случаев заражения коронавирусом, 9 человек выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, случаев смерти от коронавируса не зафиксировано.

В целом в стране выявлено 831 812 фактов заражения, из них 821 451 человек прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 88 активных больных. Всего скончались 10 273 человека.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 1160, всего на сегодняшний день - 7 616 895 тестов.

В Азербайджане за последние сутки введена 101 доза вакцин от коронавируса, в целом - 13 964 824 дозы вакцин.

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Версия на азербайджанском языке Son sutkada Azərbaycanda 9 nəfər koronavirusa yoluxub

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