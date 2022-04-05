В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 36 человек

В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека прошли лечение и выздоровели.

В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 103 факта заражения COVID-19, из них вылечились 782 084 граждан, 9 700 скончались, активно больных - 319.

За последние сутки в стране проведено 4 867 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 721 330 тестов.