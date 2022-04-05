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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 36 человек

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 36 человек В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека прошли лечение и выздоровели.
Здоровье
5 апреля 2022 г. 16:36
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 36 человек

В Азербайджане зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 44 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались.

На сегодняшний день в стране выявлено 792 103 факта заражения COVID-19, из них вылечились 782 084 граждан, 9 700 скончались, активно больных - 319.

За последние сутки в стране проведено 4 867 тестов на выявление COVID-19, в целом с начала пандемии – 6 721 330 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 36 new COVID-19 cases, 2 died
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 36 nəfər koronavirusa yoluxub, 2 nəfər ölüb

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