В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2674 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 576 пациентов излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 2 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 576 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 14 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 359 732 факта заражения COVID-19, 337 021 человек излечился, 5 109 скончались. Число активных больных составляет 17 602 человека.

За последние сутки проведено 16 575 тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 164 163 теста.