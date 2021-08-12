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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2674 человека

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2674 человека В Азербайджане зарегистрировано 2 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 576 пациентов излечились.
Здоровье
12 августа 2021 г. 15:16
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2674 человека

В Азербайджане зарегистрировано 2 674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 576 пациентов излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 14 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 359 732 факта заражения COVID-19, 337 021 человек излечился, 5 109 скончались. Число активных больных составляет 17 602 человека.

За последние сутки проведено 16 575 тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 164 163 теста.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 2,674 new coronavirus cases, 14 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2674 nəfər koronavirusa yoluxub, 14 nəfər ölüb

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