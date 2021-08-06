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В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 242 человека, 8 скончались

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 242 человека, 8 скончались В Азербайджане зарегистрировано 1 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 345 человек излечились.
Здоровье
6 августа 2021 г. 15:57
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 242 человека, 8 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 1 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 345 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 8 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 349 316 фактов заражения COVID-19, 334 258 человек вылечились, 5 051 человек скончался.

Количество активных больных составляет 10 007 человек.

За последние сутки проведено 10 819 тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 094 565 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan confirms 1,242 new COVID-19 cases, 8 deaths
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 1 242 nəfər koronavirusa yoluxub, 8 nəfər ölüb

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