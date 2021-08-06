В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 1 242 человека, 8 скончались

В Азербайджане зарегистрировано 1 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 345 человек излечились.

В Азербайджане зарегистрировано 1 242 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 345 человек излечились.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса скончались 8 человек.

На сегодняшний день в стране выявлено 349 316 фактов заражения COVID-19, 334 258 человек вылечились, 5 051 человек скончался.

Количество активных больных составляет 10 007 человек.

За последние сутки проведено 10 819 тестов на выявление новых случаев заражения COVID-19, за прошедший период - 4 094 565 тестов.