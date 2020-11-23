В Азербайджане за последние сутки от коронавируса скончались 29 человек

В Азербайджане выявлено 2 187 новых случаев заражения COVID-19, 634 человека выписаны после выздоровления.

В Азербайджане выявлено 2 187 новых случаев заражения COVID-19, 634 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 29 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрирован 95 281 случай заражения коронавирусной инфекцией. 64 475 человек выздоровели, 1 160 скончались, лечение 29 646 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 617 239 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составило 9 784.