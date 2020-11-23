О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане за последние сутки от коронавируса скончались 29 человек

В Азербайджане за последние сутки от коронавируса скончались 29 человек В Азербайджане выявлено 2 187 новых случаев заражения COVID-19, 634 человека выписаны после выздоровления.
Здоровье
23 ноября 2020 г. 16:44
В Азербайджане за последние сутки от коронавируса скончались 29 человек
0 : 00
0 : 00

В Азербайджане выявлено 2 187 новых случаев заражения COVID-19, 634 человека выписаны после выздоровления.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, 29 пациентов с положительным тестом на коронавирус скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрирован 95 281 случай заражения коронавирусной инфекцией. 64 475 человек выздоровели, 1 160 скончались, лечение 29 646 пациентов продолжается.

За прошедший период проведено 1 617 239 тестов, а количество проведенных сегодня тестов составило 9 784.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan Covid-19: 29 patients lost their lives over past day
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 2 187 nəfər koronavirusa yoluxub, 29 nəfər vəfat edib

Новости партнеров

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
Довлет Бахчели: Мы полностью поддержим законопроект по Азербайджану
17 ноября 2020 г. 13:32
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
Новое заявление министра обороны Турции в связи с Нагорным Карабахом
17 ноября 2020 г. 18:12
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
Президент: Ни о каком статусе речи быть не может, есть единый Азербайджан
17 ноября 2020 г. 13:28
Из Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
ФотоИз Физули в Шушу прокладывают новую дорогу
17 ноября 2020 г. 12:36
Последние сводки с фронта: Турецкая армия прибывает в Азербайджан
ВидеоПоследние сводки с фронта: Турецкая армия прибывает в Азербайджан
16 ноября 2020 г. 21:43
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
Андраник Кочарян: Армянской армии практически нет, это просто вооруженные люди
Андраник Кочарян: Армянской армии практически нет, это просто вооруженные люди
18 ноября 2020 г. 07:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi