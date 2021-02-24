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В Азербайджане выявлено 220 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено 220 новых случаев заражения COVID-19 В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 220 новых случаев заражения коронавирусом, 145 человек выписаны после выздоровления.
Здоровье
24 февраля 2021 г. 15:17
В Азербайджане выявлено 220 новых случаев заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 220 новых случаев заражения коронавирусом, 145 человек выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 2 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 233 644 факта заражения коронавирусной инфекцией, 228 157 человек выписаны после выздоровления, 3 206 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходит 2 281 пациент.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 7 915 тестов, всего на сегодняшний день - 2 571 016 тестов.

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Версия на английском языке Azerbaijan reports 220 new coronavirus cases: Task Force
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 220 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

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