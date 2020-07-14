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В Азербайджане выявлен еще 543 случая COVID-19, шесть человек скончались   

В Азербайджане выявлен еще 543 случая COVID-19, шесть человек скончались    В Азербайджане выявлен 543 новый случай заражения коронавирусом, 510 человек были выписаны после выздоровления.
Здравоохранение
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14 июля 2020 г. 21:10
В Азербайджане выявлен еще 543 случая COVID-19, шесть человек скончались   

В Азербайджане выявлен 543 новых случая заражения коронавирусом, 510 человек были выписаны после выздоровления.

Как передает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.

Скончались 6 человек, результаты анализов которых на COVID-19 оказались положительными.

До настоящего времени в стране выявлен 25 113 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 150 пациента излечились, 319 умерли. Количество активных пациентов - 8 644 человек.

За последние сутки проведено 8 217 тестов, количество проведенных за прошедший период тестов достигло 584 466.

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