В Азербайджане выявлен еще 543 случая COVID-19, шесть человек скончались   

В Азербайджане выявлен 543 новых случая заражения коронавирусом, 510 человек были выписаны после выздоровления.
Как передает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров.
Скончались 6 человек, результаты анализов которых на COVID-19 оказались положительными.
До настоящего времени в стране выявлен 25 113 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 150 пациента излечились, 319 умерли. Количество активных пациентов - 8 644 человек.
За последние сутки проведено 8 217 тестов, количество проведенных за прошедший период тестов достигло 584 466.