В Азербайджане выявлен еще 543 случая COVID-19, шесть человек скончались

В Азербайджане выявлен еще 543 случая COVID-19, шесть человек скончались

В Азербайджане выявлен 543 новый случай заражения коронавирусом, 510 человек были выписаны после выздоровления.

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В Азербайджане выявлен 543 новых случая заражения коронавирусом, 510 человек были выписаны после выздоровления. Как передает Report, информацию распространил Оперативный штаб при Кабинете министров. Скончались 6 человек, результаты анализов которых на COVID-19 оказались положительными. До настоящего времени в стране выявлен 25 113 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 150 пациента излечились, 319 умерли. Количество активных пациентов - 8 644 человек. За последние сутки проведено 8 217 тестов, количество проведенных за прошедший период тестов достигло 584 466. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram











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