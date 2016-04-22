​В Азербайджане впервые новорожденных будут обследовать на предмет наличия синдрома врожденной краснухи

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ "Многие страны все еще не могут предпринять никаких шагов в связи с синдромом врожденной краснухи. После того как Азербайджан добился ликвидации краснухи и кори, следующим шагом стало начало работ по устранению синдрома врожденной краснухи. С учетом этого, с этого месяца впервые в Азербайджане начнут обследование новорожденных на предмет наличия синдрома врожденной краснухи".

Как передает Report, об этом сообщила сотрудник отдела эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Назифа Мурсалова.

По ее словам, данный синдром приводит к тяжелым последствиям у новорожденных: "Дефекты слуха, речи, зрения, пороки сердца и другие проблемы со здоровьем новорожденных могут возникнуть в результате врожденного синдрома. С этой целью с прошлой недели начата проверка новорожденных детей на предмет наличия синдрома врожденной краснухи. Пилотный проект запущен в четырех медицинских учреждениях - Центре офтальмологии, Институте педиатрии, Детской клинической больнице и Детской поликлинике №2 им. А.Караева. Новорожденные регистрируются в этих медучреждениях и врожденные дефекты впервые выявляются здесь".

Н.Мурсалова отметила, что если возникнет подозрение на наличие синдрома, значит мать ребенка перенесла краснуху в период беременности: "Для предотвращения этого необходимо усилить эпидемиологический надзор. Частью этого процесса являются педиатры, которые первыми замечают симптомы новорожденных".

Главный педиатр Азербайджана Насиб Гулиев отметил, что на сегодняшний день усилен эпидемиологический надзор за краснухой и корью. По его словам, у подозрительных больных берутся анализы крови, и если обнаруживаются первичные признаки, мать и ребенок берутся под контроль, проводятся соответствующие меры.