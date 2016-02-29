В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении главврача

Есть подозрения в получении им взятки в размере 7000 манатов и 12600 долларов

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре была расследована жалоба о противоправных действиях главного врача Психоневрологического диспансера города Гянджа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе расследования были выявлены подозрения в том, что главврач диспансера Яшар Алиев, злоупотребив должностными полномочиями, в целях заполучить материальные ценности для себя или третьих лиц получил взятки в размере 7000 манатов и 12600 долларов США за выдачу соответствующих документов для незаконного выхода на пенсию лиц, состоящих и не состоящих на диспансерном учете. По этой причине в его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 308.1 (злоупотребление должностными обязанностями) и 311.3.2 (неоднократное получение взятки) УК.

В настоящее время следственные мероприятия по выявленным фактам продолжаются.