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В Азербайджане вновь может быть ужесточен карантинный режим 

В Азербайджане вновь может быть ужесточен карантинный режим  "В настоящее время ситуация находится под контролем", - заявила завотделом TƏBİB Ягут Гараева "Мы смягчаем карантин постепенно. Наша цель - контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией". Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаб
Здоровье
21 августа 2020 г. 18:12
В Азербайджане вновь может быть ужесточен карантинный режим 

"Мы смягчаем карантин постепенно. Наша цель - контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила завотделом TƏBİB Ягут Гараева.

"В настоящее время ситуация находится под контролем. Ведутся обсуждения. Число инфицированных растет на глазах. В случае каких-либо изменений мы проинформируем общественность. Наблюдается тенденция к увеличению числа заразившихся коронавирусом. Поэтому будут обсуждены некоторые решения", - отметила Я.Гараева.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda karantin rejimi yenidən sərtləşdirilə bilər

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