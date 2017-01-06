В Азербайджане в машинах скорой медицинской помощи установят камеры

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ "В салоне и передней части действующих в Баку машин скорой медицинской помощи будут установлены камеры".

Как сообщает Report, об этом на посвященной итоговому отчету пресс-конференции Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи заявил заместитель главврача структуры по оперативным и госпитальным делам Мурад Мирзазаде.

По его словам, иногда на дорогах автомобили не пропускают машины скорой помощи и по этой причине медики несвоевременно доезжают до места назначения.

М.Мирзазаде сказал, что ГДП примет решение по поводу применения в отношении владельцев подобных машин мер наказания.

Главврач подчеркнул, что камеры планируется установить и в салонах машин скорой медицинской помощи: "Иногда население оказывает давление на врачей и средний медперсонал. С помощью камеры будет фиксироваться оказанная больному помощь и пр. В машину скорой медицинской помощи допускается один из родственников больного. В случае возникновения недовольства, будет просмотрена видеозапись и расследованы жалобы".