О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане продолжается кампания в поддержку вакцинации

В Азербайджане продолжается кампания в поддержку вакцинации В Азербайджане продолжается кампания в поддержку вакцинации.
Здоровье
22 сентября 2021 г. 11:35
В Азербайджане продолжается кампания в поддержку вакцинации

В Азербайджане продолжается кампания в поддержку вакцинации.

Как передает Report, Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медстрахованию и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) совместно проводят очередную кампанию в связи с вакцинацией.

Кампания под лозунгом "Вакцинируйтесь ради себя и других" является продолжением кампании под лозунгом "Вакцинируемся – вернем привычную жизнь" и продвигает идею, что лучшим методом защиты наших близких и окружения является вакцинация.

В подготовленном в рамках кампании контенте для социальных медиа, видео- и радиороликах, наружных рекламах и печатных материалах выражается благодарность всем тем, кто помогает вернуть привычную жизнь.

Подготовленный в рамках кампании видеоролик - это благодарность всем тем, кто вакцинировался. В результате стартовавшего с января и длящегося по сей день процесса вакцинации многие рабочие места были открыты.

Основной месседж кампании заключается в том, что вакцинирование – это решение, принимаемое не для себя лично, а ради общества.

Кампания реализована коммуникационным агентством Maverick и Бакинским медиа-центром.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Vaccination promotion campaigns continue in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vaksinasiya prosesi və peyvəndləmə haqqında təbliğat kampaniyaları davam edir

Самое важное

В Азербайджане явка учащихся в школах станет обязательной
В Азербайджане явка учащихся в школах станет обязательной
22 сентября 2021 г. 11:40
Объявлен порядок организации занятий в вузах
Объявлен порядок организации занятий в вузах
22 сентября 2021 г. 10:45
Управление образования: Во всех бакинских школах возобновлено очное обучение
Управление образования: Во всех бакинских школах возобновлено очное обучение
22 сентября 2021 г. 09:56
Мехрибан Велиева: Невакцинированные педагоги не привлечены к процессу обучения
Мехрибан Велиева: Невакцинированные педагоги не привлечены к процессу обучения
22 сентября 2021 г. 09:47
Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем Госсекретаря США
Глава МИД Азербайджана встретился с заместителем Госсекретаря США
22 сентября 2021 г. 01:11
Эрдоган: Азербайджан использовал свое право на защиту, чтобы положить конец оккупации
Эрдоган: Азербайджан использовал свое право на защиту, чтобы положить конец оккупации
21 сентября 2021 г. 23:02
В Азербайджане введено более 8 млн доз вакцины от коронавируса
В Азербайджане введено более 8 млн доз вакцины от коронавируса
21 сентября 2021 г. 19:23
Состоялось очередное заседание Экономического совета
ФотоСостоялось очередное заседание Экономического совета
21 сентября 2021 г. 19:09
Госпогранслужба и Служба госбезопасности провели операцию в Каспийском море, есть задержанные
ФотоГоспогранслужба и Служба госбезопасности провели операцию в Каспийском море, есть задержанные
21 сентября 2021 г. 17:08
Водителей мопедов в Азербайджане обяжут получать водительские удостоверения
Водителей мопедов в Азербайджане обяжут получать водительские удостоверения
21 сентября 2021 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi