В Азербайджане продолжается кампания в поддержку вакцинации

В Азербайджане продолжается кампания в поддержку вакцинации.

В Азербайджане продолжается кампания в поддержку вакцинации.

Как передает Report, Министерство здравоохранения, Государственное агентство по обязательному медстрахованию и Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) совместно проводят очередную кампанию в связи с вакцинацией.

Кампания под лозунгом "Вакцинируйтесь ради себя и других" является продолжением кампании под лозунгом "Вакцинируемся – вернем привычную жизнь" и продвигает идею, что лучшим методом защиты наших близких и окружения является вакцинация.

В подготовленном в рамках кампании контенте для социальных медиа, видео- и радиороликах, наружных рекламах и печатных материалах выражается благодарность всем тем, кто помогает вернуть привычную жизнь.

Подготовленный в рамках кампании видеоролик - это благодарность всем тем, кто вакцинировался. В результате стартовавшего с января и длящегося по сей день процесса вакцинации многие рабочие места были открыты.

Основной месседж кампании заключается в том, что вакцинирование – это решение, принимаемое не для себя лично, а ради общества.

Кампания реализована коммуникационным агентством Maverick и Бакинским медиа-центром.