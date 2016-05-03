В Азербайджане обнародовано количество находящихся на диспансерном учете больных гемофилией

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ "Проблема гемофилии существует во всем мире. Сегодня количество больных гемофилией во всем мире составляет 400 000 человек. В Азербайджане на диспансерном учете находится более 1 500 больных гемофилией".

Как передает Report, об этом сообщила журналистам глава Научно-практического центра гемофилии Эльмира Гадимова.

Руководитель Центра отметила, что гемофилия является тяжелым наследственным заболеванием крови и сопровождается различными кровотечениями: "Больные гемофилией уже в детском или юном возрасте становятся инвалидами, возможен смертельный исход. Однако многолетний опыт показывает, что своевременный прием противогемофильных препаратов предотвращает инвалидизацию".