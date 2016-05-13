Обнародовано число новых случаев заражения ВИЧ в Азербайджане

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "24,8% выявленных за первые три месяца этого года случаев заражения ВИЧ и 49,3% случаев заражения в период с 1987 года по 01.04.2016 года произошло путем инъекционного введения наркотиков".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила директор Республиканского центра борьбы со СПИД-ом Эсмира Алмамедова.

По ее словам, за январь-март текущего года в Азербайджане было выявлено 125 новых случаев заражения ВИЧ, из них 121 (96,8%) - граждане Азербайджана, а 4 (3,2%) - иностранные граждане: "84 (69,4%) из 121 взятых на учет граждан Азербайджана - мужчины, 37 (30,6%) - женщины. За этот период СПИД установлен у 44 граждан Азербайджана. Согласно поступившей информации, за указанный период от ВИЧ скончались 9 граждан Азербайджана. В целом, от инфекции ВИЧ скончались 744 гражданина".

По словам директора центра, статистика заражения ВИЧ среди граждан Азербайджана за 3 месяца следующая: "31 человек (25,6%) заразились путем парентерального контакта, 71 человек (58,7%) путем гетеросексуального контакта, 2 человека (1.7%) - путем гомосексуального контакта. Причины заражения заболеванием у 17 человек (14 %) не установлены".

Отметим, что с вопросами по поводу ВИЧ можно обратиться на созданную в центре "Горячую линию" 408-79-74.