    В Азербайджане на 43 предприятиях обнаружены непригодные к использованию пестициды

    • 07 апреля, 2026
    • 17:31
    В Азербайджане на 43 предприятиях обнаружены непригодные к использованию пестициды

    В Азербайджане в январе-марте 2026 года на 203 предприятиях проведен мониторинг оборота пестицидов и агрохимикатов.

    Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

    В ходе мониторинга оценивалось соответствие предприятий требованиям технической безопасности и санитарно-гигиеническим нормам, отбирались пробы подозрительных партий продукции для лабораторных исследований, предотвращался выпуск в оборот незарегистрированных, запрещенных, негерметично упакованных и просроченных препаратов.

    На 43 предприятиях обнаружено в общей сложности 146 видов (805,5 кг/литров) пестицидов и 62 вида (3602,5 кг/литров) агрохимикатов, непригодных для использования.

    Согласно решениям Инвентаризационной комиссии вещества были вывезены на специализированные полигоны и утилизированы с соблюдением требований безопасности.

    В Азербайджане на 43 предприятиях обнаружены непригодные к использованию пестициды
    В Азербайджане на 43 предприятиях обнаружены непригодные к использованию пестициды

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Санитарно-гигиенические нормы
    İlin ilk üç ayında 43 müəssisədə yararsız pestisid və aqrokimyəvi maddə aşkarlanıb

