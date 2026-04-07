В Азербайджане на 43 предприятиях обнаружены непригодные к использованию пестициды

В Азербайджане в январе-марте 2026 года на 203 предприятиях проведен мониторинг оборота пестицидов и агрохимикатов.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

В ходе мониторинга оценивалось соответствие предприятий требованиям технической безопасности и санитарно-гигиеническим нормам, отбирались пробы подозрительных партий продукции для лабораторных исследований, предотвращался выпуск в оборот незарегистрированных, запрещенных, негерметично упакованных и просроченных препаратов.

На 43 предприятиях обнаружено в общей сложности 146 видов (805,5 кг/литров) пестицидов и 62 вида (3602,5 кг/литров) агрохимикатов, непригодных для использования.

Согласно решениям Инвентаризационной комиссии вещества были вывезены на специализированные полигоны и утилизированы с соблюдением требований безопасности.