В Азербайджане будет разработана стратегия электронного здравоохранения

20 мая в Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем Практики в области здравоохранения, питания и народонаселения Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Таней Дмитраченко.

20 мая в Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией во главе с руководителем Практики в области здравоохранения, питания и народонаселения Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Таней Дмитраченко.

Как сообщает Report, поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком, который является самым влиятельным финансовым институтом в мире.

Отметив, что использование цифровых технологий является основой реформ в системе здравоохранения, Теймур Мусаев подчеркнул, что усовершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом для нашей страны. По его словам, регулярные встречи Министерства здравоохранения с миссиями Всемирного банка придают мощный импульс укреплению сотрудничества: «Каждая встреча приближает нас к главной цели - усовершенствованию стратегии электронного здравоохранения Азербайджана».

В свою очередь Таня Дмитраченко, подчеркнув плодотворное сотрудничество между Всемирным банком и Азербайджаном, выразила поддержку реформам, проводимым в системе здравоохранения нашей страны.

Затем представители Всемирного банка представили проект «Разработка Национальной стратегии информации здравоохранения Азербайджана на 2022-2026-е годы».

В ходе конструктивной и дружественной встречи стороны также обсудили реализацию проекта технической помощи в разработке Стратегии электронного здравоохранения в Азербайджане.