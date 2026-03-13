В Азербайджане более 1,2 человек с ВИЧ впервые поставлены на учет в 2025г

В 2025 году в Азербайджане 1 287 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией, были впервые поставлены на учет в Республиканском центре по борьбе со СПИДом.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров Азербайджана за 2025 год.

Согласно документу, в настоящее время в стране в Республиканском центре по борьбе со СПИДом официально зарегистрированы в общей сложности 11 900 человек.

В отчете также напоминается, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является хроническим инфекционным заболеванием, которое характеризуется постепенным ослаблением иммунной системы и может приводить к развитию различных осложнений и сопутствующих заболеваний, поддающихся лечению.

Первый случай заражения ВИЧ в Азербайджане был выявлен в 1987 году.