В адрес омбудсмена поступило множество жалоб, связанных с медицинскими услугами

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "В целях проведения анализов для своевременного выявления и лечения заболеваний крови необходимо создание Медицинско-генетической экспертизы".

Как сообщает Report, об этом отмечается в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) за 2015 год "О состоянии по защите и обеспечению прав и свобод человека в Азербайджане".

"Очень жаль, что неведение точного учета больных гепатитом в то время, как их число с каждым днем растет, не позволяет видеть точной картины. Ощущается необходимость в ведении точного учета больных и обеспечении их комплексного лечения", - говорится в ежегодном докладе.

Кроме того, отмечается о поступлении в адрес омбудсмена 445 обращений, связанных с правом охраны здоровья: "Нехватка или отсутствие разновидностей лекарственных препаратов и их заменителей вызывают у граждан обеспокоенность. В некоторых обращениях отразились серьезные нарушения, допущенные в организации лечения и обследований в частных медицинских учреждениях, вопросы, связанные с высокими ценами на лекарственные препараты, безрезультатностью лечения, безразличием врачей в государственных медицинских учреждениях, неэтичным отношением медперсонала к пациентам, отсутствием ответственности среди врачей, направлением больных на те или иные лабораторные и диагностические обследования вне зависимости от медицинских показателей, невысоким уровнем качества медицинских услуг".

Отметим, что ежегодный доклад вынесут на обсуждение на предстоящем 4 марта пленарном заседании Милли Меджлиса.