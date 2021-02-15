Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса

Риск появления нового вида мутации вируса в Азербайджане очень высок

"Сегодня ученые, которые понимают ситуацию в мире и могут правильно ее оценить, по праву говорят об опасности следующей большой волны. Насколько я понимаю, многие люди в Азербайджане не осознают серьезности этого, а некоторые, к сожалению, даже утверждают о бесполезности жестких карантинных режимов”.

Об этом Report сообщил председатель Германо-азербайджанского радиологического и Нейрорадиологического общества, доктор медицинских наук Кельнского университета, азербайджанский ученый Нуран Абдуллаев.

Он отметил, что отсутствие научной основы таких разговоров может препятствовать восприятию актуальности проблемы на определенных дистанциях:

“Это может стать очередной серьезной угрозой для Азербайджана. Если мы обратим внимание на происходящее в последние дни, то можем ясно видеть, что даже если не принимать во внимание новую мутацию вируса, вероятность повторного распространения вируса среди людей возросла”.

Нуран Абдуллаев

Азербайджанский ученый считает, что после того, как число заражений достигнет определенного предела, вирус может снова вырасти до серьезного воздействия на систему здравоохранения, и повторное введение жесткого карантинного режима станет неизбежным:

"Сегодня неизбежно увеличение числа инфицирования из-за несоблюдения правил и злоупотребления смягчением карантина людьми, считающими, что из-за применения вакцины пандемии наступил конец. Кроме того, новые мутации вируса усугубляют ситуацию. Так что риск появления нового вида мутации вируса в Азербайджане очень высок. Я бы даже сказал, что возможно, он уже давно распространен.

В рамках применяемых мер по смягчению проявится уже доказанная наукой сила более быстрого распространения мутации, и вместе с известным нам типом коронавируса она начнет резко возрастать раньше ожидаемого времени, что вызовет очередную большую волну в Азербайджане. Для предотвращения этого очень важно в обязательном порядке установить стабильные правила в различных условиях без применения жесткого карантинного режима и открыто говорить о проблемах с людьми, в противном случае третья волна и жесткий карантинный режим могут стать неизбежными”.