Ученые выявили "российский" вариант коронавируса

Российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, внутри организма которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций.

Российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, внутри организма которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций.

Как передает Report со ссылкой на "Известия" , работу написали ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтех) в соавторстве с исследователями Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН, а также Первого государственного медицинского университета им. И.П. Павлова и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева.

В препринте говорится о женщине 47 лет с диагнозом "неходжкинская диффузная B-клеточная лимфома IV стадии B" (злокачественное новообразование). Она заразилась коронавирусом в палате, проходя химиотерапию в апреле. С тех пор ей многократно делали ПЦР-тест, и он показывал положительные результаты вплоть до 9 сентября.

Мутации нового варианта вируса совпадают с теми, которые раньше наблюдались при эволюции вируса в SARS-CoV-2 у других иммуносупрессированных пациентов, и с теми, которые возникли в быстро распространяющемся "британском" варианте (VOC-202012/01), который тоже, предположительно, возник у человека с ослабленным иммунитетом, отметил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский.

Две из 18 мутаций идентичны тем, которые были найдены у норок в Дании. Тогда животных уничтожили, опасаясь, что новый вариант патогена быстрее размножается и эффективность вакцины от него под вопросом.

Ранее директор института им. Н.Ф. Гамалеи (разработчик вакцины от коронавируса "Спутник V") Александр Гинцбург заметил, что в России, скорее всего, есть свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, но его пока не выявили.