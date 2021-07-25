Ученые оценили заразность гамма-варианта COVID-19 среди привитых

На данный момент о гамма-варианте коронавируса (бразильском штамме) известно слишком мало для однозначных оценок его заразности среди привитых.

На данный момент о гамма-варианте коронавируса (бразильском штамме) известно слишком мало для однозначных оценок его заразности среди привитых.

Как передает Report, об этом в беседе с РБК заявили российские специалисты.

Как заявила РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, любой вирус может "пробить" иммунную систему. "Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100 процентов защищены все вакцинированные", - указала она.

Ранее ученые из Франции и Гвианы сделали вывод, что заразность гамма-варианта достигает 60% у привитых. В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, из которых 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech. Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров, получивших оба компонента препарата.