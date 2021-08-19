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Ученые обнаружили механизм, позволяющий коронавирусу "взламывать" клетки

Ученые обнаружили механизм, позволяющий коронавирусу "взламывать" клетки Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили новый механизм, который способствует заражению клеток человека SARS-CoV-2.
Здоровье
19 августа 2021 г. 22:01
Ученые обнаружили механизм, позволяющий коронавирусу взламывать клетки

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили новый механизм, который способствует заражению клеток человека SARS-CoV-2.

Как передает Report, об этом сообщает EurekAlert.

Так, у S-белка коронавируса по краям находятся гликаны - молекулы, которые функционируют как отпирающий механизм для "ворот" клетки. По данным ученых, они открывают коронавирусу путь к заражению.

"Мы раскрыли важный секрет того, как спайк-белок поражает клетки. Без этих ворот вирус в основном становится неспособным к заражению", - заявил один из исследователей, биофизик Ромми Амаро.

Он также добавил, что это открытие позволяет ученым начать поиск новых терапевтических методов для борьбы с коронавирусом. По его словам, если эти гликановые ворота удастся заблокировать в закрытом положении, вирус не сможет поразить клетки человека.

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