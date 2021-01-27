Ученые нашли новое потенциально эффективное средство от COVID-19

Использование препарата на мышах продемонстрировало снижение темпов размножения вируса в легких

Препарат плитидепсин испанской компании PharmaMar в ходе доклинических исследований продемонстрировал эффективность в борьбе с SARS-CoV-2. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Science.

"Полученные нами результаты говорят о том, что плитидепсин является перспективным кандидатом для лечения COVID-19", - говорится в статье.

Исследования проводились как "в пробирке" (in vitro), так и на животных (in vivo). Использование препарата на мышах продемонстрировало снижение темпов размножения вируса в легких. Ученые рекомендовали провести более обширные клинические исследования использования плитидепсина для лечения COVID-19.

Изначально плитидепсин был разработан для лечения злокачественных опухолей, препарат прошел клинические испытания, одобрен в Австралии для борьбы с миеломной болезнью.