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Ученые нашли новое потенциально эффективное средство от COVID-19

Ученые нашли новое потенциально эффективное средство от COVID-19 Использование препарата на мышах продемонстрировало снижение темпов размножения вируса в легких
Здоровье
27 января 2021 г. 10:32
Ученые нашли новое потенциально эффективное средство от COVID-19

Препарат плитидепсин испанской компании PharmaMar в ходе доклинических исследований продемонстрировал эффективность в борьбе с SARS-CoV-2. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Science.

"Полученные нами результаты говорят о том, что плитидепсин является перспективным кандидатом для лечения COVID-19", - говорится в статье.

Исследования проводились как "в пробирке" (in vitro), так и на животных (in vivo). Использование препарата на мышах продемонстрировало снижение темпов размножения вируса в легких. Ученые рекомендовали провести более обширные клинические исследования использования плитидепсина для лечения COVID-19.

Изначально плитидепсин был разработан для лечения злокачественных опухолей, препарат прошел клинические испытания, одобрен в Австралии для борьбы с миеломной болезнью.

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