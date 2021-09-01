В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией

Близкие режиссера AzTV Арзу Мамедовой, скончавшейся 23 августа, выступили в СМИ с различными утверждениями о причине смерти женщины

Близкие режиссера AzTV Арзу Мамедовой, скончавшейся 23 августа от COVID-19, выступили в СМИ с различными версиями о причине смерти женщины.

По одному из них, А.Мамедова скончалась после вакцинации.

В связи с этим Report обратился в Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

В TƏBİB сообщили, что 3 августа Арзу Мамедова была привита первой дозой вакцины от коронавируса. "23 августа у А.Мамедовой зафиксирован положительный результат теста на коронавирус. Было бы неверно связывать ухудшение состояния женщины и ее гибель с вакциной без проведения экспертизы", — отметили в TƏBİB.