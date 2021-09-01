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В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией

В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией Близкие режиссера AzTV Арзу Мамедовой, скончавшейся 23 августа, выступили в СМИ с различными утверждениями о причине смерти женщины
Здоровье
1 сентября 2021 г. 16:51
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
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Близкие режиссера AzTV Арзу Мамедовой, скончавшейся 23 августа от COVID-19, выступили в СМИ с различными версиями о причине смерти женщины.
По одному из них, А.Мамедова скончалась после вакцинации.

В связи с этим Report обратился в Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

В TƏBİB сообщили, что 3 августа Арзу Мамедова была привита первой дозой вакцины от коронавируса. "23 августа у А.Мамедовой зафиксирован положительный результат теста на коронавирус. Было бы неверно связывать ухудшение состояния женщины и ее гибель с вакциной без проведения экспертизы", — отметили в TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB AzTV-nin rejissorunun vaksindən sonra ölməsi ilə bağlı iddialara münasibət bildirib

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