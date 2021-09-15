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Тайяр Эйвазов: У заразившихся коронавирусом детей может возникнуть синдром MIS-C

Тайяр Эйвазов: У заразившихся коронавирусом детей может возникнуть синдром MIS-C "Министерство здравоохранения располагает правилами по организации обучения в период пандемии".
Здоровье
15 сентября 2021 г. 15:51
Тайяр Эйвазов: У заразившихся коронавирусом детей может возникнуть синдром MIS-C

"Министерство здравоохранения располагает правилами по организации обучения в период пандемии".

Как передает Report, об этом сказал эксперт Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов.

Он сказал, что родители должны ежедневно разговаривать со своими детьми: "Родители не должны отправлять в школу ребенка, у которого проблемы со здоровьем. С учетом стремительного распространения штамма "дельта" могут наблюдаться случаи заражения внутри семьи. Родители регулярно должны проверять дома температуру у ребенка".

Т.Эйвазов напомнил, что у некоторых детей после заражения коронавирусом может возникнуть многосистемный воспалительный синдром (MIS-C): "Заражение обычно не приводит к осложнениям у детей. Открытие школ означает массовость. Нужно предпринять все необходимые шаги, чтобы дети не заражались".

Детский многосистемный воспалительный синдром (MIS-C) — это поражающий одновременно несколько систем организма воспалительный процесс, вызывающий у детей высокую (38.5°C и выше) температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и отказ органов, способный привести к смерти. В отдельных случаях синдром поражает и взрослых. Обычно он возникает спустя несколько недель после COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Təyyar Eyvazov: "Koronavirusa yoluxan uşaqlarda yeni sindrom yarana bilər"

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