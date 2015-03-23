​Составлен рейтинг затрат на здравоохранение в мире

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг стран, в которых наиболее эффективно тратятся деньги на здоровье.

Как передает Report, при составлении рейтинга учитывались средняя продолжительность жизни, доля ВВП, которую каждая страна тратит на здравоохранение, сумма затрат на душу населения, прошлогодние тенденции.

Также использовались данные Всемирного банка, МВФ и ВОЗ.

Лидером рейтинга стал Сингапур. Продолжительность жизни его граждан составляет 82,14 лет, доля расходов экономики на здравоохранение – 4,5%, затраты на душу населения – 2426 долларов. Из стран Европы самое высокое место заняла Италия (общее третье место). США оказались близко к концу рейтинга (44 место) и уступили Беларуси (42 место).

Последнее, 51-е место, заняла Россия. Средняя продолжительность жизни россиян меньше, чем белорусов (70,5 и 72,1 года, соответственно). Хотя в РФ затраты на медицину выше – 887 долларов на душу населения против 339 долларов.