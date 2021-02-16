С 17 февраля в Азербайджане начинается вакцинация лиц 50 и старше лет

Спустя 28 дней после введения первой дозы вакцины вводится вторая доза, для этого проходить повторную регистрацию не нужно

В соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджане на 2021-2022 годы" в стране поэтапно продолжается процесс вакцинации. Согласно стратегии, на следующем этапе, начиная с 17 февраля, планируется вакцинация от COVID-19 лиц в возрасте 50 лет и старше.

Как передает Report, информацию об этом распространили Госагентство по обязательному медстрахованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) .

По информации, указанные лица должны встать в электронную очередь на сайте https://randevu.its.gov.az/ в разделе "Рандеву вакцинация COVID-19". Для этого гражданин должен внести данные своего удостоверения личности и FİN код, после выбрать пункт вакцинации из представленного списка. После регистрации на указанный мобильный телефон приходят данные о времени и месте введения вакцины.

Спустя 28 дней после введения первой дозы вакцины вводится вторая доза, для этого проходить повторную регистрацию не нужно. Во время первого обращения дата и время введения второй дозы также предоставляются. При посещении медпункта гражданин должен предъявить удостоверение личности.

Лица, испытывающие трудности с регистрацией через электронную службу, должны позвонить в поликлинику по месту жительства и сообщить регистратору о своей личности. Регистратор окажет содействие в получении очереди через указанный электронный сервис.