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С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования

С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования С 1 апреля население, официально зарегистрированное в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе, будет пользоваться 2 550 медицинскими услугами, включенными в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).
Здоровье
29 марта 2021 г. 16:32
С 1 апреля в Баку, Сумгайыте и на Абшероне начнется введение медстрахования

С 1 апреля население, официально зарегистрированное в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе, будет пользоваться 2 550 медицинскими услугами, включенными в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщили Report в Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию, с этой целью в государственных медицинских учреждениях, функционирующих в рамках обязательного медицинского страхования на указанных территориях, продолжаются подготовительные работы.

В медицинских учреждениях на вышеуказанных территориях ведутся работы по созданию инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), оснащению компьютерным оборудованием и обеспечению доступа в интернет.

"Создается база данных ОМС, а также соответствующее программное обеспечение. Для сотрудников приемных и регистрационных отделений проводятся тренинги по использованию программного обеспечения.

Кроме того, с 1 апреля граждане, за исключением экстренной и неотложной медицинской помощи, в связи с возникшей проблемой со здоровьем должны в первую очередь обращаться к семейному врачу. К учреждениям первичной медицинской помощи относятся поликлиника, Центр здоровья семьи и сельский врачебный пункт. Здесь граждане должны выбрать семейного врача, заполнив заявление. Выбрав семейного врача, гражданин направляется в медицинское учреждение.

Если после осмотра и лечения семейного врача пациент все еще нуждается в квалифицированной медицинской помощи, направление к квалифицированному врачу предоставляется семейным врачом. Гражданин, обратившийся в медицинское учреждение на основании направления, может воспользоваться пакетом услуг обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Aprelin 1-dən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda tibbi sığortanın tətbiqinə başlanılır

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