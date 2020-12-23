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Рамин Байрамлы: Некоторые врачи самовольно пишут лечение  

Рамин Байрамлы: Некоторые врачи самовольно пишут лечение   «К сожалению, некоторые наши коллеги самовольно, не соответствуя никакому протоколу, прописывают лечение пациентам с коронавирусом, проходящим лечение в домашних условиях».
Здоровье
23 декабря 2020 г. 00:24
Рамин Байрамлы: Некоторые врачи самовольно пишут лечение  

«К сожалению, некоторые наши коллеги самовольно, не соответствуя никакому протоколу, прописывают лечение пациентам с коронавирусом, проходящим лечение в домашних условиях».

Как передает Report, об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы в интервью «Real TV».

Глава TƏBİB заявил, что с первого дня назначают пациентам гормональные препараты, антибактериальные антибиотики, которые называют опасными стероидами.

«Такие пациенты, находясь в тяжелой форме, затем обращаются к нам. Призываю граждан начать лечение на дому под наблюдением участковых врачей. Необходимо избегать самолечения», - сказал Р.Байрамлы.

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Версия на азербайджанском языке Ramin Bayramlı: "Bəzi həkimlər özlərindən müalicə yazırlar"

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