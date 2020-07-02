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В Баку проходят онлайн-тренинги по борьбе с COVİD-19 для медработников

В Баку проходят онлайн-тренинги по борьбе с COVİD-19 для медработников Курсы прослушали уже 800 медработников
Здравоохранение
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2 июля 2020 г. 11:37
В Баку проходят онлайн-тренинги по борьбе с COVİD-19 для медработников

По специальному поручению Минздрава, с учетом текущей ситуации с распространением в стране вируса, в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей им. А.Алиева для врачей и среднего медперсонала организованы специальные онлайн-тренинги на тему борьбы с инфекцией COVİD-19.

Об этом Report сообщили в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Тренинги направлены на то, чтобы врачей и средний медперсонал, находящихся на передовой борьбы с инфекцией, проинформировать о свойствах вируса и путях защиты от него.

На первом этапе в кратковременных онлайн-тренингах участвуют 2 100 врачей и среднего медперсонала из 79 поликлиник Баку.

Курсы прослушали уже 800 медработников.

 

Версия на азербайджанском языке Koronavirusla əlaqədar həkimlərə onlayn təlimlər keçirilir

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