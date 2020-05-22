Председатель TƏBİB: В ряде регионов сохраняется интенсивность пандемии

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"Количество положительных результатов в общих тестах по дням наблюдается в объеме 1,5%. В ряде регионов сохраняется интенсивность пандемии".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы сказал, что среди скончавшихся до сих пор были 13 человек в возрасте 50-59 лет, 15 человек – 60-69 лет, 11 человек – 70-79 лет, 5 человек – старше 80 лет. В низкой возрастной группе у скончавшихся были попутные заболевания".