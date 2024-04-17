Председатель комитета ММ: 25% всех болезней связаны с загрязнением окружающей среды

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 25% всех болезней связаны с загрязнением окружающей среды.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 25% всех болезней связаны с загрязнением окружающей среды.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов на общественных слушаниях в парламенте на тему "Правовые аспекты модели здоровой семьи - В плоскости зеленого мира".

По его словам, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, которые занимают первое место среди смертельных болезней, также связаны с загрязнением окружающей среды и атмосферы.

"Среди основных причин загрязнения воздуха можно назвать индустриализацию, увеличение количества транспортных средств и вредных выбросов в атмосферу. С другой стороны, возникновение многих болезней связано с водой. Спрос на питьевую воду растет во всем мире. Использование непригодной для питья воды становится источником распространения болезней", - добавил Амирасланов.