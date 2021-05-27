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Показатели заражения COVID-19 по районам Баку

Показатели заражения COVID-19 по районам Баку Самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагади
Здоровье
27 мая 2021 г. 09:31
Показатели заражения COVID-19 по районам Баку
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Названы районы Баку, где выявлено наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Report, самый высокий уровень заболеваемости по столице зафиксирован в Бинагадинском районе, где этот показатель составляет 14,6%.

Далее идут Хатаинский район - 13,4%, Ясамальский район - 12,2%, Сабунчинский район – 11,2%, Наримановский и Сураханский районы - по 8,2%, Насиминский район – 7,9%, Низаминский район – 7,1%, Хазарский район – 7,2%, Гарадагский район – 4,5%, Сабаильский район – 5% и Пираллахинский район - 0,5%.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda ən çox yoluxma bu rayonda qeydə alınıb - VİDEO

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