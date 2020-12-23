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Подготовлен совместный план действий с UNICEF для хранения вакцины

Подготовлен совместный план действий с UNICEF для хранения вакцины Председатель TƏBİB отметил, что подготовлен совместный план действий с UNICEF для хранения вакцины по правилам холодной цепи
Здоровье
23 декабря 2020 г. 10:05
Подготовлен совместный план действий с UNICEF для хранения вакцины

“Принимаются все меры для хранения вакцины, в случае если в рамках института COVAX будет возможен ее ввоз в Азербайджан".

Как передает Report, об этом в интервью REAL TV заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB отметил, что подготовлен совместный план действий с UNICEF для хранения вакцины по правилам холодной цепи: "Продолжаются все работы по осуществлению всех инфраструктурных мероприятий для обеспечения и снабжения".

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Версия на азербайджанском языке Vaksinin soyuq zəncir qaydası ilə saxlanılması üçün UNİCEF ilə birgə tədbirlər planı hazırlanıb

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