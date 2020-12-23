Подготовлен совместный план действий с UNICEF для хранения вакцины

Председатель TƏBİB отметил, что подготовлен совместный план действий с UNICEF для хранения вакцины по правилам холодной цепи

“Принимаются все меры для хранения вакцины, в случае если в рамках института COVAX будет возможен ее ввоз в Азербайджан".

Как передает Report, об этом в интервью REAL TV заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Председатель TƏBİB отметил, что подготовлен совместный план действий с UNICEF для хранения вакцины по правилам холодной цепи: "Продолжаются все работы по осуществлению всех инфраструктурных мероприятий для обеспечения и снабжения".