Педиатр объяснила причины массового распространения вируса среди детей

"В последние дни увеличилось количество обращений в связи с распространенными среди детей заболеваниями. У подавляющего большинства детей наблюдается температура, слабость, кашель, диарея и т. д.".

"В последние дни увеличилось количество обращений в связи с распространенными среди детей заболеваниями. У подавляющего большинства детей наблюдается температура, слабость, кашель, диарея и т. д.".

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе Клинического медицинского центра.

Было отмечено, что заболевания, распространенные в последнее время среди детей, носят сезонный характер. То, что некоторые дети переносят это тяжело, не означает, что они заражены коронавирусом (COVID-19). Заражение COVID-19 у детей происходит очень редко.

По словам педиатра-инфекциониста Клинической детской больницы № 2 Рены Гусейновой, основными причинами массового распространения заболеваний среди детей являются слабая иммунная система, тесные контакты на массовых мероприятиях, в местах скопления людей.

Р.Гусейнова посоветовала родителям обязательно консультироваться с врачом для лечения заболевания: “До обращения к врачу давайте детям много жидкости, сбивайте температуру. Использование антибиотиков недопустимо. Лечение антибиотиками может назначить только врач".

Педиатр-инфекционист добавила, что при здоровом питании, правильном соблюдении правил гигиены, избегании тесного контакта с людьми можно избежать болезней.