О нас
Report Georgia
Аудио новости

Педиатр объяснила причины массового распространения вируса среди детей

Педиатр объяснила причины массового распространения вируса среди детей "В последние дни увеличилось количество обращений в связи с распространенными среди детей заболеваниями. У подавляющего большинства детей наблюдается температура, слабость, кашель, диарея и т. д.".
Здоровье
6 января 2022 г. 14:44
Педиатр объяснила причины массового распространения вируса среди детей

"В последние дни увеличилось количество обращений в связи с распространенными среди детей заболеваниями. У подавляющего большинства детей наблюдается температура, слабость, кашель, диарея и т. д.".

Как сообщает Report, об этом сообщили в пресс-службе Клинического медицинского центра.

Было отмечено, что заболевания, распространенные в последнее время среди детей, носят сезонный характер. То, что некоторые дети переносят это тяжело, не означает, что они заражены коронавирусом (COVID-19). Заражение COVID-19 у детей происходит очень редко.

По словам педиатра-инфекциониста Клинической детской больницы № 2 Рены Гусейновой, основными причинами массового распространения заболеваний среди детей являются слабая иммунная система, тесные контакты на массовых мероприятиях, в местах скопления людей.

Р.Гусейнова посоветовала родителям обязательно консультироваться с врачом для лечения заболевания: “До обращения к врачу давайте детям много жидкости, сбивайте температуру. Использование антибиотиков недопустимо. Лечение антибиотиками может назначить только врач".

Педиатр-инфекционист добавила, что при здоровом питании, правильном соблюдении правил гигиены, избегании тесного контакта с людьми можно избежать болезней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pediatr uşaqlar arasında kütləvi virusun yayılmasının səbəblərini açıqlayıb

Другие новости из категории

ЕС предоставил бедным странам 380 млн доз вакцин через программу COVAX
ЕС предоставил бедным странам 380 млн доз вакцин через программу COVAX
6 января 2022 г. 13:27
Уничтожено более 3 тонн непригодного для употребления мороженого
Уничтожено более 3 тонн непригодного для употребления мороженого
6 января 2022 г. 12:37
В мире число заразившихся коронавирусом составило 297,8 млн человек
В мире число заразившихся коронавирусом составило 297,8 млн человек
6 января 2022 г. 11:39
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Более 290 млн человек в мире заразились COVID-19
Более 290 млн человек в мире заразились COVID-19
6 января 2022 г. 05:13
В Азербайджане бустерной дозой привились более 1,5 млн человек
В Азербайджане бустерной дозой привились более 1,5 млн человек
5 января 2022 г. 16:45
В Азербайджане выявлено еще 553 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 553 случая заражения коронавирусом
5 января 2022 г. 16:39
Замглавврача: Обращений в скорую помощь в связи с коронавирусом стало меньше
Замглавврача: Обращений в скорую помощь в связи с коронавирусом стало меньше
5 января 2022 г. 16:13
В праздничные дни в скорую помощь поступило до 3 тыс. вызовов
В праздничные дни в скорую помощь поступило до 3 тыс. вызовов
5 января 2022 г. 16:02
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
Вирус у детей в Азербайджане - обычный грипп
5 января 2022 г. 14:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi