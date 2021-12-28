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Оперштаб обратился к населению в связи с Новым годом

Оперштаб обратился к населению в связи с Новым годом Оперативный штаб при Кабинете министров обратился к населению в связи с Новым годом.
Здоровье
28 декабря 2021 г. 17:26
Оперштаб обратился к населению в связи с Новым годом

Оперативный штаб при Кабинете министров обратился к населению в связи с Новым годом.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Подчеркнув, что случаи массового скопления людей в связи с Новым годом неизбежны, Я.Гараева напомнила о необходимости принятия серьезных мер: "Не будем забывать, что профилактика заболевания куда лучше, чем его лечение. Гражданам необходимо вакцинироваться и строго соблюдать правила гигиены".

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