Оперштаб обратился к населению в связи с Новым годом

Оперативный штаб при Кабинете министров обратился к населению в связи с Новым годом.

Оперативный штаб при Кабинете министров обратился к населению в связи с Новым годом.

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель Департамента профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Подчеркнув, что случаи массового скопления людей в связи с Новым годом неизбежны, Я.Гараева напомнила о необходимости принятия серьезных мер: "Не будем забывать, что профилактика заболевания куда лучше, чем его лечение. Гражданам необходимо вакцинироваться и строго соблюдать правила гигиены".