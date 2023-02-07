Объявлены результаты мониторинга птичьего гриппа в Азербайджане

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) объявило результаты эпизоотологического мониторинга, проведенного с целью защиты территории республики от высокопатогенного гриппа птиц.

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) объявило результаты эпизоотологического мониторинга, проведенного с целью защиты территории республики от высокопатогенного гриппа птиц.

Как сообщили Report в АПБА, в ходе мониторинга, проведенного 23-27 января в охотничьих хозяйствах в Билясуварском, Шабранском и Хызинском районах, на Абшеронском полуострове, а также в Абшеронском, Ширванском, Аггёльском, Гызылагаджском национальных парках в Сальянском, Агджабединском и Лянкяранском районах с целью выявления возбудителя заболевания была проведена охота на 59 диких птиц разных пород и взяты материалы на анализ.

За этот период взяты образцы крови птиц в 9 промышленных птицеводческих предприятиях в Баку и Сумгайытском, Абшеронском, Лянкяранском, Джалилабадском, Хачмазском, Сиязанском, Сальянском и Нефтечалинском районах, а также в 179 хозяйствах в г. Баку, Шабранском, Хызинском, Сальянском, Абшеронском, Лянкяранском, Агджабадинском, Хачмазском, Астаринском районах.

В ходе мониторинга в Центральной ветеринарной лаборатории Азербайджанского института безопасности продовольственных продуктов были исследованы взятые образцы. В образцах крови возбудитель высокопатогенного гриппа птиц не обнаружен, а также не выявлены птицы с клиническими признаками заболевания.